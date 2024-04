Yargıtay Başkanı seçimin 12. turunda da belirlenemedi

Mehmet Akarca, 24 Mart 2020 tarihinde Yargıtay Başkanlığına seçilmiş ve görev süresi 24 Mart itibarıyla sona ermiştir. Yeni başkanı seçmek üzere Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü oy kullanmışlardı. İlk on bir turda, 348 Yargıtay üyesinden gerekli olan en az 175 oyu alamayan adaylar arasında, bugün yapılan on ikinci tur oylamaya üç aday katıldı. Oylama sonucunda Yargıtay Başkanı Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy almıştı. Seçime 326 üye katılırken, kullanılan oylardan üçü boş, on ikisi geçersiz sayılmıştı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle seçim on üçüncü tur oylamayla devam edilecek. Seçimlerde, üye tam sayısının salt çoğunluğunun bulunması zorunludur.