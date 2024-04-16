Yargıtay başkanı 18. turda yine seçilemedi. Düğüm çözülemiyor

Yargıtay Başkanının seçilmesindeki düğüm her geçen seçim daha da sıklaşıyor. 25 Mart tarihinde sandık başına giden Yargıtay üyeleri aradan geçen 21 günde halen Yargıtay Başkanını belirleyemedi. Bugün yapılan 17. Turda da salt çoğunluk sağlanamayınca 18. Tur seçimleri düzenlendi.
4 yıl boyunca görev yapacak olan Başkanın belirlenmesi için salt çoğunluk olan 175 oy sayısına günlerdir hiçbir aday erişemedi.
348 Yargıtay üyesi bulunan Yargıtay’da bugÜn yapılan 18. Tur seçimlerinde alınan sonuçlar ise şu şekilde oldu:
Mehmet Akarca (Yeniden aday): 104
Ömer Kerkez (3. Hukuk Dairesi Başkanı): 113
Muhsin Şentürk (3. Ceza Dairesi Başkanı): 100
19. TUR YARIN
18. turda da salt çoğunluğun sağlanamaması sonucunda seçimler 19. Tur olarak yarın devam edecek. Yarın yapılacak olan seçimler için üye tam sayısı olan 348’in salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
BUGÜNE KADAR YAPILAN OYLAMA SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE:
1. TUR SONUÇLARI
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 88
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47
2. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 82
Adem Albayrak: 46
Muhsin Şentürk: 74
Ömer Kerkez: 94
Ayhan Tuncal: 36
3. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 110
Adem Albayrak: 22
Muhsin Şentürk: 96
Ömer Kerkez: 96
Ayhan Tuncal: 10
-Seçimlere katılan beş adaydan Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal, üçüncü turun ardından adaylıktan çekildi.
4. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 96
Muhsin Şentürk: 105
Ömer Kerkez: 125
5. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 105
Muhsin Şentürk: 196
Ömer Kerkez: 127
6. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 131
Ömer Kerkez: 98
Muhsin Şentürk: 99
7. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 120
Ömer Kerkez: 119
Muhsin Şentürk: 94
8. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 115
Ömer Kerkez: 123
Muhsin Şentürk: 96
-Muhsin Şentürk, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 9. tura katılamadı. 11. turda oylamaya geri döndü.
9. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 119
Ömer Kerkez: 138
Geçersiz oy: 68
Boş oy: 11
10. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 120
Ömer Kerkez: 138
Geçersiz oy: 71
Boş oy: 9
11. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 85
Ömer Kerkez: 102
Muhsin Şentürk: 117
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 4
12. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 98
Ömer Kerkez: 105
Muhsin Şentürk: 108
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 3
13. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 103
Ömer Kerkez: 104
Muhsin Şentürk: 113
Geçersiz oy: 12
-Mehmet Akarca, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 14. tura katılamadı.
14. TUR SONUÇLARI
Ömer Kerkez: 111
Muhsin Şentürk: 112
Geçersiz oy: 77
Boş oy: 22
15. TUR SONUÇLARI
Ömer Kerkez: 105
Muhsin Şentürk: 123
Geçersiz oy: 70
Boş oy: 21
16. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 109
Ömer Kerkez: 88
Muhsin Şentürk: 105
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 4
-Mehmet Akarca, 13. oylamada en az oy alan aday olduğu için 14 ve 15. tur oylamalarına katılamadı. Akarca, 16. turda oylamaya geri döndü.
17. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 105
Ömer Kerkez: 104
Muhsin Şentürk: 108
Geçersiz oy: 10
Boş oy: 1