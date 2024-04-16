Yargıtay Başkanı 17. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yeni başkan seçimleri devam ediyor. 17 turu düzenlenen seçimde 3 aday arasından salt çoğunluk olan 175 oya erişemediği için seçimlerdeki düğüm bir türlü aşılamıyor.
Üyeler, 4 yıl boyunca görev yapacak olan başkanın seçilmesi için ilk olarak 25 Mart tarihinde sandık başına gitti.
Seçimlerin ilk 16 turunda hiçbir aday salt çoğunluk olan 175’e erişmedi. Yargıtay’ın başkanının seçilmesi için bugün 17. tur oylaması yapıldı.
HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?
Bugün 17. Tur oylaması yapılan seçimlerde adayların aldıkları oylar şu şekilde:
Yeniden aday olan Mehmet Akarca 105,
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108
ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104 oy aldı.
Seçime katılım 328 olarak gerçekleştirilirken 10 oyun geçersiz, 1 oyun ise boş atıldığı ifade edildi. Salt çoğunluğun sağlanabilmesi adına 18. Tur seçimleri devam ederken oylamaya geçilebilmesi için salt çoğunluğun hazır durumda olması gerekiyor.
HANGİ TURLAMADA HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?
1. TUR SONUÇLARI
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 88
Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50
3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70
3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71
12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47
2. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 82
Adem Albayrak: 46
Muhsin Şentürk: 74
Ömer Kerkez: 94
Ayhan Tuncal: 36
3. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 110
Adem Albayrak: 22
Muhsin Şentürk: 96
Ömer Kerkez: 96
Ayhan Tuncal: 10
-Seçimlere katılan beş adaydan Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal, üçüncü turun ardından adaylıktan çekildi.
4. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 96
Muhsin Şentürk: 105
Ömer Kerkez: 125
5. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 105
Muhsin Şentürk: 196
Ömer Kerkez: 127
6. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 131
Ömer Kerkez: 98
Muhsin Şentürk: 99
7. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 120
Ömer Kerkez: 119
Muhsin Şentürk: 94
8. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 115
Ömer Kerkez: 123
Muhsin Şentürk: 96
-Muhsin Şentürk, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 9. tura katılamadı. 11. turda oylamaya geri döndü.
9. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 119
Ömer Kerkez: 138
Geçersiz oy: 68
Boş oy: 11
10. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca 120
Ömer Kerkez: 138
Geçersiz oy: 71
Boş oy: 9
11. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 85
Ömer Kerkez: 102
Muhsin Şentürk: 117
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 4
12. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 98
Ömer Kerkez: 105
Muhsin Şentürk: 108
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 3
13. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 103
Ömer Kerkez: 104
Muhsin Şentürk: 113
Geçersiz oy: 12
-Mehmet Akarca, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 14. tura katılamadı.
14. TUR SONUÇLARI
Ömer Kerkez: 111
Muhsin Şentürk: 112
Geçersiz oy: 77
Boş oy: 22
15. TUR SONUÇLARI
Ömer Kerkez: 105
Muhsin Şentürk: 123
Geçersiz oy: 70
Boş oy: 21
16. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 109
Ömer Kerkez: 88
Muhsin Şentürk: 105
Geçersiz oy: 12
Boş oy: 4
-Mehmet Akarca, 13. oylamada en az oy alan aday olduğu için 14 ve 15. tur oylamalarına katılamadı. Akarca, 16. turda oylamaya geri döndü.
17. TUR SONUÇLARI
Mehmet Akarca: 105
Ömer Kerkez: 104
Muhsin Şentürk: 108
Geçersiz oy: 10
Boş oy: 1