Yargıtay Başkanı 17. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından yeni başkan seçimleri devam ediyor. 17 turu düzenlenen seçimde 3 aday arasından salt çoğunluk olan 175 oya erişemediği için seçimlerdeki düğüm bir türlü aşılamıyor.

Üyeler, 4 yıl boyunca görev yapacak olan başkanın seçilmesi için ilk olarak 25 Mart tarihinde sandık başına gitti.

Seçimlerin ilk 16 turunda hiçbir aday salt çoğunluk olan 175’e erişmedi. Yargıtay’ın başkanının seçilmesi için bugün 17. tur oylaması yapıldı.

HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

Bugün 17. Tur oylaması yapılan seçimlerde adayların aldıkları oylar şu şekilde:

Yeniden aday olan Mehmet Akarca 105,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108

ve 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104 oy aldı.

Seçime katılım 328 olarak gerçekleştirilirken 10 oyun geçersiz, 1 oyun ise boş atıldığı ifade edildi. Salt çoğunluğun sağlanabilmesi adına 18. Tur seçimleri devam ederken oylamaya geçilebilmesi için salt çoğunluğun hazır durumda olması gerekiyor.

HANGİ TURLAMADA HANGİ ADAY KAÇ OY ALDI?

1. TUR SONUÇLARI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: 88

Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak: 50

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 70

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 71

12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal: 47

2. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 82

Adem Albayrak: 46

Muhsin Şentürk: 74

Ömer Kerkez: 94

Ayhan Tuncal: 36

3. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 110

Adem Albayrak: 22

Muhsin Şentürk: 96

Ömer Kerkez: 96

Ayhan Tuncal: 10

-Seçimlere katılan beş adaydan Adem Albayrak ile Ayhan Tuncal, üçüncü turun ardından adaylıktan çekildi.

4. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 96

Muhsin Şentürk: 105

Ömer Kerkez: 125

5. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 105

Muhsin Şentürk: 196

Ömer Kerkez: 127

6. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 131

Ömer Kerkez: 98

Muhsin Şentürk: 99

7. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 120

Ömer Kerkez: 119

Muhsin Şentürk: 94

8. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 115

Ömer Kerkez: 123

Muhsin Şentürk: 96

-Muhsin Şentürk, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 9. tura katılamadı. 11. turda oylamaya geri döndü.

9. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 119

Ömer Kerkez: 138

Geçersiz oy: 68

Boş oy: 11

10. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca 120

Ömer Kerkez: 138

Geçersiz oy: 71

Boş oy: 9

11. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 85

Ömer Kerkez: 102

Muhsin Şentürk: 117

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 4

12. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 98

Ömer Kerkez: 105

Muhsin Şentürk: 108

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 3

13. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 103

Ömer Kerkez: 104

Muhsin Şentürk: 113

Geçersiz oy: 12

-Mehmet Akarca, son oylamada en az oy alan aday olduğu için 14. tura katılamadı.

14. TUR SONUÇLARI

Ömer Kerkez: 111

Muhsin Şentürk: 112

Geçersiz oy: 77

Boş oy: 22

15. TUR SONUÇLARI

Ömer Kerkez: 105

Muhsin Şentürk: 123

Geçersiz oy: 70

Boş oy: 21

16. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 109

Ömer Kerkez: 88

Muhsin Şentürk: 105

Geçersiz oy: 12

Boş oy: 4

-Mehmet Akarca, 13. oylamada en az oy alan aday olduğu için 14 ve 15. tur oylamalarına katılamadı. Akarca, 16. turda oylamaya geri döndü.

17. TUR SONUÇLARI

Mehmet Akarca: 105

Ömer Kerkez: 104

Muhsin Şentürk: 108

Geçersiz oy: 10

Boş oy: 1