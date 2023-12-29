Yargıtay Başkanı’ndan AYM’ye ‘Can Atalay’ mesajı: ‘Temyiz kabiliyeti yok’ mantığıyla adaletten uzaklaşmayın

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, adli yargı hakim ve savcı adayları ile “Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Etiği” konulu söyleşide bir araya geldi.

Akarca, burada yaptığı konuşmada Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği ‘hak ihlali’ kararına göndermede bulundu.

"Kararlarınızın kesin olması sizleri keyfiliğe yöneltmesin” diyen Akarca, “Bazen maddenin bir fıkrasını okumak sizi yanıltıcı sonuçlara götürebilir. Çoğu zaman ilgili madde ve fıkraların birbirleriyle doğrudan bağlantıları mevcut olup birlikte değerlendirilerek sonuca varılması gerekebilir. ifadelerini kullandı.

“TEMYİZ KABİLİYETİ YOK MANTIĞIYLA ADALETİ TESİS ETMEKTEN UZAKLAŞMAYIN”

Akarca, sözlerine şu şekilde devam etti:

“‘Nasıl olsa temyiz kabiliyeti yok, herkes bu kararı kabul etmek ve uygulamak zorunda’ mantığıyla adaleti tesis etmekten uzaklaşmayınız. Her kararınızda tarafların üstün hak ve yararlarını koruyucu şekilde emek ve çaba sarf etmelisiniz.”