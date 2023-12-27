Can Atalay yine tahliye edilmedi. Dosya bir kez daha Yargıtay'a gönderildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

NE OLMUŞTU?

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Şerafettin Can Atalay'ın avukatları, "müvekkillerinin milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle Yargıtay'a başvurmuştu.

Yargıtay'ın talebi reddetmesi üzerine Atalay, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş, mahkeme de "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine ve Atalay'ın yeniden yargılanarak tahliyesine karar verilmesine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesince Atalay'ın yeniden yargılanması ve tahliyesi istemiyle yerel mahkemeye gönderilen dosya, yerel mahkemece karar verilmeden Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderilmiş, söz konusu ceza dairesi ihlal kararına uymamıştı.

AYM Genel Kurulu, 21 Aralık'taki gündem toplantısında da Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen Atalay hakkında AYM'nin verdiği ihlal kararına uyulmaması nedeniyle yapılan ikinci bireysel başvuruyu inceleyerek karara bağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiğine hükmetmiş, ayrıca Atalay'a 100 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.