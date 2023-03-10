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Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az buldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle çarptırıldığı 25 bin liralık tazminat cezası Yargıtay tarafından az bulunarak bozuldu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:55
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Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı bozdu

Yargıtay Kılıçdaroğlu'na verilen cezayı az buldu
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Yargıtay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kişilik haklarına saldırı' gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen 25 bin TL'lik cezayı az bularak bozdu.  

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, 25 bin liralık manevi tazminat cezası "eylemin niteliği ve tarafların konumu gereği" az bulunarak bozuldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun 17 Temmuz 2018'de yaptığı konuşma ve sosyal medyada paylaştığı görseller sebebiyle Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Yargılama sonunda 50 bin lira manevi tazminata hükmeden yerel mahkemenin kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılarak tazminat miktarı 25 bin lira olarak belirlendi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise "eylemin niteliği ve tarafların konumu dikkate alınarak daha üst düzey tazminat ödenesi gerektiğine" hükmederek bölge adliye mahkemesinin kararını bozdu. 

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