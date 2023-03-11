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Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu ve Yavaş geceyi çadırda geçirecek: Saray’daki Cumhurbaşkanı’ndan çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na

Depremin vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın geceyi Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde bir çadırda geçireceği belirtildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 01:46
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Kılıçdaroğlu ve Yavaş geceyi çadırda geçirecek: Saray’daki Cumhurbaşkanı’ndan çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na

Deprem bölgesine giden Kılıçdaroğlu ve Yavaş geceyi çadırda geçirecek: Saray’daki Cumhurbaşkanı’ndan çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi ziyareti kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Malatya'ya geldi.

Depremin vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın geceyi Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesinde bir çadırda geçireceği belirtildi.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun kalacağı çadırın görüntüsünü paylaşan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Saraydaki Cumhurbaşkanından deprem bölgesinde çadırda kalan Cumhurbaşkanı’na” ifadelerini kullandı.

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