Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde geceyi geçireceği çadırdan canlı yayına bağlandı: Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün depremde hasar gören Malatya'yı ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremin vurduğu ilçelerde incelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun geceyi de bir çadırda geçireceği belirtildi.

Burada FOX TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Altı liderin çıktığı yolculuk sıradan değildi. Türkiye'nin geleceği açısından sorumluluk yüklüyordu. Demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak için bir araya geldik. Bir yılı aşkın süre çalıştık. Anayasa, mutabakat metnini çalıştık.

"ALDIĞIMIZ KARARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANAN BİRİSİYİM"

Uzun bir süreç. Son süreçte aday belirlenmesi gerekiyordu. O konuda da tartışmalar olduysa da siyaset kültürü açısından olağan karşılıyorum. Aslolan sonuç elde etmektir. Sonuçta bir araya geldik, uzun ve nitelikli bir tartışma oldu. Aday konusunda görüş birliği sağlandı, yol haritası metni hazırlandı. Kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda aday olarak da benim ismim geçti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu benim adaylığımı açıkladı. Aldığımız kararın önemli olduğuna inanan birisiyim. Karamsar bir tablo vardı. Bu bürokrasiye, iş dünyasına yansıyordu. Türkiye demokrasisi gelişmiş ülke olmak durumundaydı. Demokrasi konusunda işlev yüklenmesi kanısındaydık.

"YETKİN KADROLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Genel Merkez'e gittiğimde, kalabalık bir grup bekliyordu. Orada iki arkadaşımla beraber, inşallah onlar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar. Vatandaşlarımızın huzuruna çıktık, orada da kısa bir konuşma yaptım. Eve gittim, eşim de oradaydı. Genel Merkez çalışanları başta olmak üzere herkeste heyecan vardı. Ben heyecanımı dışa yansıtan birisi değilim, daha sakinim.

Çok önemli bir görev üstlendiğimin farkındayım. Önemli görevin çok zor olduğunun da farkındayım. Tabii sadece ben değil, yardımcı arkadaşlar da üstlendiler. Kararlılıkla, azimle, tercihlerimizi ülkeden yana vatandaştan yana kullanırsak, aşamayacağımız sorun yok. Bir araya geldiğimizde hedefimiz ülkemiz olduktan sonra anlaşamayacağımız hiçbir konu olacağını sanmıyorum. Sorunların bir kısmı kısa bir kısmı uzun vadelidir. Yetkin kadrolara ihtiyacımız var.

"ARKADAŞLARIMIZ KENDİ SORUMLU OLDUĞU İLLERE HİZMET GÖTÜRÜYORDU ZATEN"

Evde çok fazla siyaset konuşan birisi değilim. Oğlum, kızlarım açtı, inşallah başarılı olursunuz diye. Hayırlı uğurlu olsun dedim.

Deprem bölgesi hiç aklımdan çıkmadı, hiç unutmadım. Tüm belediye başkanlarımız çalışıyorlar. Her bölge başkanlarımızın eş güdümünde. Dolayısıyla Ankara'da bulunduğum sürede de arkadaşlarımız kendi sorumlu olduğu illere hizmet götürüyordu zaten. Depremin ikinci günü geldim, Hatay'a üç kez gittim. Burada kalma kararı, Kahramanmaraş'ta yarın değişik yerlere gideceğiz. Büyük kayıpların yaşandığı ilçelere ve merkeze.

Depremzedeleri görüyoruz. Çocuklara hayran olmamak mümkün değil. Geldiler, kucaklaştık. Çadırlarına gittim, gayet eğleniyorlar. Her çadırda bir psikoloğun olmasına inanıyorum. Burada eğitim gören çocuklarımıza destek verecek psikolog görevlendirilse daha iyi olabilir. Nedense bu konuda sağırlar.

"NİTELİKLİ PERSONELİN MALATYA'YI TERK ETTİĞİNDEN DOLAYI EKSİKLİK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Malatya merkezde iş dünyasıyla görüştüm. Depremzedelerin çaylarını içtim, dertlerini anlattılar, hala sıkıntılar var. Az bir sürenin kaldığını onlara ifade ettim. Bu seyahatimin özünü iş dünyası oluşturuyor. Hala çadır sıkıntısı, konteyner ihtiyacı var. İş dünyasının siyasetten beklentileri nedir, çiftçi, esnaf, sanayicileri dinledim. Ne yapalım, ne bekliyorsunuz diye...

Malatya'da şunu söylediler: Çok sayıda vatandaşımız, kenti terk ettiklerini, fabrikaların çalışabilir durumda olduğunu ama nitelikli personelin Malatya'yı terk ettiğinden dolayı eksiklik olduğunu söylediler. Malatya'yı terk eden kişiler dönmesini istiyorsak onlara pozitif ayrıcalıklar tanımamız gerekiyor. Gelir vergisi alınmayabilir. İş arayan kişiler, Malatya'da çok daha yüksek ücretle çalışabileceklerini söyledim.

"BU KADAR HALKTAN KOPUK BİR YÖNETİM OLABİLİR Mİ?"

Ben AK Parti'nin devlet yönetiminde şeffaflığın değil gizliliğin esas alındığının farkındayım. Her vatandaşın ödediği verginin hesabını siyasal iktidar vermek zorundadır. Toprak mahsülleri ofisinin kayısıları alması gerekir. Neden almıyorlar bilmiyorum. Mansur Başkan protokol imzaladı. Bir miktar kayısı alacak. Ankara'da belli yerler ayıracak. Kira almayacak, satışlarını yapıp gelir elde edecek. Bu basit çözümün iktidarın aklına gelmemesine şaşırıyorum. Bu kadar halktan kopuk bir yönetim olabilir mi?

Sosyal devletin harekete geçmesi lazım. Esnafa dükkan yapmak nedir Allah aşkına. Bize yer göstersinler biz 100-150 dükkanı 1 ayda teslim ederiz onlara. Kahramanmaraş'ta insanlar sokakta tezgah açmışlar. Çok basit çözümleri bile akıl edemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız.

"50 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNDEN KİM SORUMLU?"

Faizi yükseltmeleri tam bir facia. Kredi verecekseniz faiz almamanız gerekiyor. Hem ana parayı hem faizi silmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman bir kenti, ekonomisini ayağa kaldıramazsınız. Akılcı bir politika değil. Akıl dışı bir politika. Bu, yönetemediklerini gösteriyor. Mesele bina yapmakla bitmiyor, mesele insan.

Bunların tamamını değiştireceğiz, yeter ya! Adamın evi, dükkanı yıkılmış, siz faizi artırıyorsunuz. Sıfır faizli kredi vereceğinize bunlardan para alıyorsunuz.

Sayın Vali'nin istifa etmesini olağan karşıladım. 50 bine yakın insan öldü, kimse istifa etmedi, bari ben istifa edeyim deme erdemini göstermiştir. Bu erdemi ne sarayda, ne de sarayın bakanlarının hiçbirisinde görmedik. 50 bin kişi hayatını kaybetti, bir Allah'ın kulu sorumluluk almadı. 50 bin kişinin ölümünden kim sorumlu?"