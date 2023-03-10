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Depremzede baba yadigârı Atatürk portresini yeri olmadığı için Kılıçdaroğlu'na emanet etti

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Malatya'da Akçadağ Ören, Doğanşehir Polat ve Doğanşehir ilçe merkezini ziyaret etti, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 23:10
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Depremzede baba yadigârı Atatürk portresini yeri olmadığı için Kılıçdaroğlu'na emanet etti

Depremzede baba yadigârı Atatürk portresini yeri olmadığı için Kılıçdaroğlu'na emanet etti
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Malatya’da bir depremzede yıkılan evinden çıkardığı, babasından yadigâr kalan Mustafa Kemal Atatürk portresini Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hediye etti.

Depremde yıkılan evinden çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk portresini Kılıçdaroğlu’na hediye eden bir vatandaş “Evimiz yıkıldığı için babamdan yadigar kalan bu resmi saklayacak yerim yok, koyacak yerim de yok. Hatıra olarak size bırakıyorum” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Topraktepeli depremzede Celal Günaydın aracımızı durdurdu. Rahmetli babasından tek mirası Atatürk resmini artık asacak bir duvarı kalmadığı için Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na emanet etti" ifadelerini kullandı.

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