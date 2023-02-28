Son dakika haberi... Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu yaşamını yitirdi

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, hayatını kaybetti.
Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun hayatını kaybettiği duyurdu.
Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu artık aramızda değil.Mücadelesi her zaman sürdürülecek. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.
Türkiye, Sabih Kanadoğlu’nu, "TBMM'nin 367 olan 'karar yeter sayısı' olmadan toplanmış sayılamayacağı" yorumuyla 2007'de Meclis'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamalarının iptaline giden yolu açmasıyla tanımıştı.
İLGİLİ HABERLER