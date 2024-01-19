Yargıtay’a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu

Kaynak: AA
Yargıtay’a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay üyeliğine yeni atanan Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı’nın hangi dairelerde görev yapacakları belli oldu.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, 17 Ocak’ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen bu dört yeni üyenin görev yerlerini bir toplantıda belirlendi,

Dairelerin iş yükü, ihtiyaçları ve kadro durumları dikkate alınarak, eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ve eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesi’ne, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesi’ne ve eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesi’ne atandı.

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