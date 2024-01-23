Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosyayı karara bağladı

Kaynak: AA
Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosyayı karara bağladı
Yargıtay'ın ceza ve hukuk daireleri ile ceza ve hukuk genel kurullarında geçen yıl 264 bin 254 dosya karara bağlandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’deki kararında, 2023 yılında Yargıtay’ın işlem gören dosya sayılarına dair bilgiler paylaşıldı.

2022’den 2023’e Yargıtay ceza dairelerine aktarılan dosya sayısı 292 bin 374, 2023’te yeni gelen dosya sayısı ise 195 bin 696 olarak belirtildi. Ceza dairelerinde 2023 yılında 146 bin 655 dosya sonuçlandırılırken, halen işlem gören dosya sayısı 341 bin 415 olarak kaydedildi.

Yargıtay’ın 4. Ceza Dairesi, 2023 yılında 26 bin 608 kararla en çok dosyayı sonuçlandıran daire oldu.

Yargıtay Hukuk Dairelerinde, 2022’den 2023’e devreden dosya sayısı 63 bin 439, 2023’te yeni gelen dosya sayısı ise 119 bin 50 oldu. Hukuk dairelerinde 2023 yılında 115 bin 489 dosya sonuçlandırıldı ve halen işlem gören dosya sayısı 66 bin 999 olarak belirtildi.

2023 yılında hukuk daireleri arasında en çok karar veren daire, 20 bin 631 kararla iş davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi oldu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2023 yılında 709, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 1401 karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında 181 bin 133 dosya için tebliğname hazırlayıp ilgili dairelere gönderdi. Başsavcılığın 31 Aralık 2023 tarihinde işlem gören dosya sayısı ise 22 bin 7 olarak kaydedildi.

İlgili Haberler
Evine bu tadilatı yaptıran yandı 'Yargıtay cezasını açıkladı'
TMO’nun deposundan 7 bin 500 ton hububat çalınmıştı. Yargıtay’dan flaş karar geldi
Yargıtay Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti
Yargıtay Üyesi Şahin Çil hayatını kaybetti
Yargıtay’a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay’a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar. Teyzesine bakan kadın sigorta talebinde bulunmuştu
Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de
Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim: Karar Resmi Gazete'de
Son Haberler
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı Spor
Süper Lig'de şampiyonluğun şifresi Kurtlar Vadisi’nden çıktı. Erbatur Ergenekon o sahneyi yayınladı
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı Gündem
Menzil şeyhi müridine ‘Aşkım’ diye bağırdı
İsmail Saymaz beraat etti Gündem
İsmail Saymaz beraat etti
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler? Keşfet
Zombi geyik hastalığı nedir? Zombi geyik hastalığı belirtileri neler?
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı Dünya
Rusya üç kente birden saldırdı: 5 ölü 42 yaralı
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı Ekonomi
Paribu Hub’ın Blokzincir Temelleri Programı’nın kayıtları başladı
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti Gündem
Mehmet Ağar konuştu. Gaye Erkan’ın babası ile akraba olduğu iddia edilmişti