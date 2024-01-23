Yargıtay'da geçen yıl 264 binden fazla dosyayı karara bağladı

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun bugünkü Resmi Gazete’deki kararında, 2023 yılında Yargıtay’ın işlem gören dosya sayılarına dair bilgiler paylaşıldı.

2022’den 2023’e Yargıtay ceza dairelerine aktarılan dosya sayısı 292 bin 374, 2023’te yeni gelen dosya sayısı ise 195 bin 696 olarak belirtildi. Ceza dairelerinde 2023 yılında 146 bin 655 dosya sonuçlandırılırken, halen işlem gören dosya sayısı 341 bin 415 olarak kaydedildi.

Yargıtay’ın 4. Ceza Dairesi, 2023 yılında 26 bin 608 kararla en çok dosyayı sonuçlandıran daire oldu.

Yargıtay Hukuk Dairelerinde, 2022’den 2023’e devreden dosya sayısı 63 bin 439, 2023’te yeni gelen dosya sayısı ise 119 bin 50 oldu. Hukuk dairelerinde 2023 yılında 115 bin 489 dosya sonuçlandırıldı ve halen işlem gören dosya sayısı 66 bin 999 olarak belirtildi.

2023 yılında hukuk daireleri arasında en çok karar veren daire, 20 bin 631 kararla iş davalarının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi oldu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2023 yılında 709, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise 1401 karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında 181 bin 133 dosya için tebliğname hazırlayıp ilgili dairelere gönderdi. Başsavcılığın 31 Aralık 2023 tarihinde işlem gören dosya sayısı ise 22 bin 7 olarak kaydedildi.