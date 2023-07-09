Yargıtay’dan kiracıları korkutan flaş karar

Ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan davalar ülke gündeminde yer alıyor. Yükselen enflasyon ve dolar kuru nedeniyle her geçen gün artan kiralar sözleşme sonucunda sabit kalabiliyor. Sözleşmeden faydalanarak uygun kira ücreti ödeyenlerin yanı sıra yeni kiracılar için fiyatlar cep yakıyor.

Kiracı ile ev sahibi arasında düşük kira sebebiyle sık sık tartışmalar gündeme geliyor. Bu tartışmalar doğrultusunda Yargıtay tarafından alınan emsal kararlar ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiriliyor.

"İŞİMİ KAYBETTİM, EVİ BOŞALT!"

Yargıtay'dan kiracı ve ev sahibi arasında başlatılan davadan emsal niteliğinde karar verildi. İşten çıkarılması sonucunda bulunduğu bölgeden kiralık evinin olduğu ilçeye taşınan ev sahibi kiracısını evden çıkarma talebinde bulundu. Ev sahibinin açıklamaları "İşimi kaybettim, evi boşalt" şeklinde oldu. Kiracının bu talebi reddetmesiyle birlikte ev sahibi Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Davanın konusu ise işten çıkarılması sonucunda yer aldığı ilçede başka bir konutta kiracı olarak yaşadığını ifade etti. Ev sahibinin oğlunun ise konuta ihtiyacı olması sebebiyle kiralanan evin tahliye edilmesi yönünde talepte bulundu. Kiracı ise bu duruma yönelik davanın reddini talep etti.

YARGITAY KARARI

Yargıtay tarafından alınan emsal niteliğinde karar ise kiracıları tedirgin etti. Dava durumunda ise ihtiyaç iddiası ile ev tahliyesi talebinde bulunulması durumunda ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıt edilmesi gerektiği belirtiliyor. İhtiyaç durumunun geçici olması durumunda ise tahliyenin yapılmayacağı konusunda açıklama yapıldı.

Dava durumunda ise davacının oğlunun konut ihtiyacının doğasıyla birlikte ihtiyaçlarının kirada oturduğuna dair dosyalar sunuldu. İhtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olması durumunda tahliyenin kabulünün verilmesi gerekir.