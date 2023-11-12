Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesi için yeni düzenleme açıklaması: Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili yasal düzenleme yapmanın zor olmadığını belirterek, “Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı” dedi.

Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesi için yeni düzenleme açıklaması: Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere gittiği Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan yargıda çıkan krizle ilgili yaptığı son açıklamada Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ile ilgili yasal düzenleme yapılmasının zor olmadığını belirterek bütün için Cumhur İttifakı’nın alacağı karara bağlı olduğunu söyledi.

Yargıtay Başkanı ile görüştüğünü vurgulayan Erdoğan “Anayasa Mahkemesi Başkanı’yla da gerekmesi halinde görüşürüz” dedi.

Erdoğan’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Yani bireysel başvuruyla ilgili yasal düzenlemeye gitmek zor bir olay değil. Bütün iş Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı, atacağı adıma bağlı. Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez.

Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak. Önce Anayasa Mahkemesi’nin buna hazır hale gelmesi lazım. Zira birçok yasal düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor. Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesinin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim. Dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesi’nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef. Bunların üzerinde durmak, hayali davranmamak lazım ve benim tabii en son Yargıtay Başkanı’nın yaptığı açıklama, bu da tabii manidar.

Bir önceki seyahatimizde ben bir ifade kullanmıştım. Demiştim ki Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluşuyor. Ama Anayasa Mahkemesi üyelerinin içinde hukukçular olduğu gibi bunların yanında valiler vardır, bunların yanında iktisatçılar vardır, sosyologlar vardır vesaire böyle de olması zaten gerekir. Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay’dadır. Orada Anayasadan tutun, Ticaret Hukukuna, İş Hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay’da.

Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa’nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak.

Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı. İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı’yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil. "

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