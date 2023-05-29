Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti

Süper Lig'de Galatasaray, Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyon olacak. Bu karşılaşma öncesi akıllara 1992-1993 sezonunda oynanan bir başka Ankaragücü maçı geldi.

Galatasaray'ın şampiyonluk maçında neler olacak? Yıllar önce yine Ankara'da şampiyonluk maçına çıkmıştı. 8-0 bitmişti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın mücadeleyi kazanması durumunda 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu karşılaşma öncesi, akıllara 1992-1993 sezonunda oynanan karşılaşma geldi.

O DÖNEM NE OLMUŞTU?
Galatasaray ligin son haftasına 63 puanla ve +2 averajla lider olarak girmişti ve Beşiktaş ligin son maçını en az 3 farkla kazanıp Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyordu.

Şampiyonluğun averaja kaldığı sezonda Galatasaray, Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla devirdi. 2 takım sezonu 66 puanla bitirdi. +53 averaja sahip Galatasaray, +45 averaja sahip olan Beşiktaş'ı geride bırakıp sezonu şampiyon tamamladı.

O dönem Ankaragücü'nün kalesini koruyan Zalad'ın şike yaptığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Açıklama yapan kaleci Zalad, "Kimse bana şike teklif etmedi. Şike varsa ispatlasınlar. Ben 5 tane gol yedim. İkinci yarıda 3 tane de arkadaşım Arif yedi. Maçı tekrar izledim. Sadece 1 golde hata yaptığımı söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

O günden bugüne tartışmalar hala devam ediyor.

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