Ödemeyen arabasını satamayacak.Yarın son gün

Ek motorlu taşıtlar vergisinin MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresi yarın doluyor. Zil çaldı, ödemeyen cezaya kalacak. Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle vatandaştan bir kereye mahsus alınacak olan Ek MTV'nin ilk taksitini araç sahiplerinin yüzde 13'ü ödememişti.

KAYNAK: AA
Ödemeyen arabasını satamayacak.Yarın son gün

Ek MTV'den yarın son gün...Ödeyen ödedi, ödemeyen ise cezayı kalır. İşte bu gerekçesiyle Gelir İdaresi Başkanlığından uyarı geldi. GİB internet sitesinden yapılan duyuruda, ek MTV'nin ikinci taksiti için ödeme süresinin yarın sona ereceği hatırlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı.

Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erecek. Ek MTV'nin zamanında ödenmemesi durumunda araç sahipleri aylık yüzde 3,5 gecikme faizi ödeyecek.

Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.

Taşıtların satış ve devir işlemleri için MTV'nin ve ek MTV'nin ödenmiş olması gerekiyor. Ek MTV ödenmediği takdirde araç muayeneleri yapılmayacağı gibi trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma dolayısıyla tescil kapatma işlemleri de gerçekleştirilemeyecek.

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