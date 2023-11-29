İstanbul'u fırtına fena vurdu. Üzerine direk devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Fırtına ve sağanağın devam ettiği İstanbul'da bir kişi üzerine direk devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Valilik 3 gecekondunun da boşaltıldığını duyurdu.

KAYNAK: İHA
İstanbul'u fırtına fena vurdu. Üzerine direk devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane’de şiddetli olan sağanak yağış nedeniyle zorluklar yaşanıyor.

İstanbul Valiliği kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın bilançosunu açıkladı.

28 Kasım'da İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak, yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığının belirtildiği açıklamada, kentin yapılan uyarıya paralel olarak salıyı çarşambaya bağlayan gece saatlerinde, fırtına ve yağışın etkisi altına girdiği ifade edildi.

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1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle İstanbul’da meydana gelen olaylara yer verilen açıklamada, "İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen havalimanında seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava şartları sebebi ile iptal edilmiş, boğaz trafiği iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir. Saat 01.07 de Bakırköy İlçesi Zeytinburnu sahilinde 'Kadriye Ana' isimli yakıt yüklü gemi kıyıya yakın bölgede karaya oturmuş olup, gemi mürettebatı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilmiştir.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır. Saat 02.44'de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan İlçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa caddesi üzeri inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 adet gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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