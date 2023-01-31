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AKP'li belediyeden toplu taşımaya okkalı zam. Yarından geçerli olacak

Bursa Belediyesi'nden toplu ulaşıma zam. BURULAŞ ve Bursaray başta olmak üzere toplu taşıma ücretlerine yarından geçerli olacak şekilde yüzde 25 zam yapıldı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 17:25
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Yarından geçerli olacak. AKP'li belediyeden toplu taşımaya okkalı zam

AKP'li belediyeden toplu taşımaya okkalı zam. Yarından geçerli olacak
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Bursa'nın AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşımaya yüzde 25 zam. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan yeni fiyatlara göre, Bursaray başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarına yarından (1 Şubat) itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

YENİ YAPILAN ZAMLA BİRLİKTE FİYATLAR BELLİ OLDU

Bursaray tam bilet 6,50 TL’den 8,15 TL’ye, indirimli bilet 6 TL’den 7,50 TL’ye, öğrenci bileti de 3 TL’den 3,75 TL’ye yükseldi…

Otobüslerde de kısa hat tam bilet 6,50 TL’den 8.15 TL’ye, indirimli bilet 6 TL’den 7.50 TL’ye, öğrenci bileti de 3 TL’den 3.75 TL’ye çıkıyor.

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AKM
31.01.2023 17:50
Bursa belediye başkanı Ekrem İmamoğlu değilmi az bile yapmış çıkıp gene konuşsunlar  
 
Ali
31.01.2023 17:46
Daha beter olsunlar az bile yapmışlar  
 
Doğru
31.01.2023 17:46
Beton Bursa'ya her şey müstahak. Borç içinde yüzen kendi belediyelerini devraldılar. En çok para inşaat ruhsatından geliyor diye boş buldukları her araziye kamuya ait olsa bile konut izni verdiler.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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