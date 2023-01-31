AKP'li belediyeden toplu taşımaya okkalı zam. Yarından geçerli olacak

Bursa'nın AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nden toplu taşımaya yüzde 25 zam. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alan yeni fiyatlara göre, Bursaray başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarına yarından (1 Şubat) itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre zam oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

YENİ YAPILAN ZAMLA BİRLİKTE FİYATLAR BELLİ OLDU

Bursaray tam bilet 6,50 TL’den 8,15 TL’ye, indirimli bilet 6 TL’den 7,50 TL’ye, öğrenci bileti de 3 TL’den 3,75 TL’ye yükseldi…

Otobüslerde de kısa hat tam bilet 6,50 TL’den 8.15 TL’ye, indirimli bilet 6 TL’den 7.50 TL’ye, öğrenci bileti de 3 TL’den 3.75 TL’ye çıkıyor.

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