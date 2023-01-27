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Ucuz ürün indirimi kadınlar birbirini ezdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ev eşyası satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenleyince izdiham yaşandı. Kadınların birbirini ezdiği açılış amatör kameraya yansıdı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:58
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Bursa'da ucuz ürün indirimi kadınlar birbirini ezdi

Ucuz ürün indirimi kadınlar birbirini ezdi
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İHA'nın haberine göre, İnegöl'ün Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel indirim kampanyası düzenledi.

İndirimi duyan kadınlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. 

Kadınların birbirini ezdiği anlar amatör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir saat sonra normale döndü.

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Tekila
27.01.2023 17:49
Gülünç  
 
1950
27.01.2023 17:26
Eskiden fakirlik doğu güneydoğu da idi, şimdi Allah’a şükür akp ülkenin her yerini fakirleştirdi  
 
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