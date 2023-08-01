AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı

Akaryakıt ÖTV’sine yapılan fahiş artışın ardından toplu taşımaya yönelik zamlar hız kesmiyor. AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi de taşıma ücretlerini uçurdu. Bunun yanında ise öğretmen tarifesi iptal edildi.

KAYNAK: İHA
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı

ÖTV artışı sonrası, toplu ulaşım zamları peş peşe açıklanıyor. AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 50'ye yakın zam yaptı. Bunun yanında ise öğretmen tarifesini de uygulamadan kaldırdı.

Yapılan zamlar doğrultusunda 1 Ağustos 2023 tarihi itibaren şehir içi minibüs hatları ücret tarifesinde tam binişler 10 TL’den 11.00 TL’ye, öğrenci binişleri 5 TL’den 7.00 TL’ye yükseltildi. Belediye ve Özel Halk otobüslerinde tam binişler 7 TL’den 10 TL’ye, öğrenci binişleri 3,5 TL’den 5,5 TL’ye çıkarıldı. Nakit biniş 10 TL’den 15 TL’ ye çıktı. Temassız banka ve kredi kartları ile binişler 10 TL, QR bilet (tek binişlik) 15 TL oldu. Kırsal hatlarda ise; K14 için tam 15 TL- öğrenci 11 TL, K15 için tam 17 TL- öğrenci 13 TL ve K16 için tam 20 TL- öğrenci 15 TL oldu. Erzurum-Havalimanı servis ücreti 25 TL olurken, öğretmen tarifesi uygulamadan kaldırıldı.

İlgili Haberler
65 yaş üstüne toplu taşıma paralı oluyor. Verdiler yetkiyi alıyorlar etkiyi
Bir şehirde 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli oluyor. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Ücretsiz toplu taşıma kartı kaldırıldı
AKP'li belediyeden toplu taşımaya okkalı zam. Yarından geçerli olacak
Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak