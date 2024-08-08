Yarısı bizden kampanyasında yeni dönem. Artık tamamen süresiz oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yarısı bizden kampanyasında yeni dönem. Artık tamamen süresiz oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yarısı Bizden kampanyasında yeni başvuru döneminin başlayacağını söyledi. Bakan Kurum tarih kısıtlamasını da tamamen kaldırdıklarını açıkladı.

Bakan Murat Kurum Bağcılar’da düzenlenen Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yarısı bizden kampanyasına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde kentsel dönüşüm kapsamında başlatılan 'Yarısı Bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması tamamen kaldırıldı.

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"VATANDAŞIN İHTİYAÇ DUYDUĞU İYİLEŞTİRMELERİ YAPIYORUZ"

'Yarısı Bizden' kampanyasının İstanbul’un 39 ilçesinde süresiz olarak devam edeceğini belirten Bakan “Bu kampanya kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu iyileştirmeleri yapıyoruz. Otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında bırakarak hak kayıplarını önlüyoruz. Ayrıca yüklenici firmalara, işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödeyerek destek veriyoruz" dedi.

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"SÜRESİZ DEVAM EDECEK"

Bakan Murat Kurum, yeni dönemle birlikte İstanbul'daki kentsel dönüşümü hızlandıracağını söyleyerek kampanyanın 2,5 aylık sürede 1 milyon 225 bin bağımsız bölüm için başvuru aldığını belirtti. Bakan Murat Kurum İstanbul'u en kısa sürede olası depreme hazır hale getireceklerini söyledi.

Diğer yandan Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından da bir video paylaşarak kampanyanın detaylarını anlattı. Bu videoda, kampanya kapsamında hak sahiplerine 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira tahliye desteği verileceğini belirtti. Bakan Murat Kurum, paylaşımına “Risk analizleri yapıldı, kampanya süresiz devam edecek” notunu da ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

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