Yarışmacı o sorudan sonra gözyaşlarına boğuldu. 'Kim Milyoner Olmak İster' de duygusal anlar

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği programın son bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Programa katılan Beril Çavuş dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

kinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başaran Çavuş’a, "Köpek Kalbi ve Behemot adlı kedinin 'hakkımızda hükmü tarih verir' sözünün geçtiği 'Usta ile Margarita' kitaplarının yazarı kimdir?" sorusu soruldu.

Yarışmacı, yarı- yarıya joker hakkını kullandı ve ardından yanıt verdi. Soruyu doğru bilen yarışmacı ağlamaya başladı.

Beril Çavuş ağlayarak "Hayatımda hep pozitif kalmaya çalışıyorum. Geçmişte kötü şeyler yaşadım ve bunların üstesinden geldim. Kendimle gurur duyuyorum buraya kadar geldiğim için. Ben merkezli olamadım çoğu zaman ama artık olmaya çalışıyorum. Kimse kusura bakmasın lütfen" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu "Kimse kusura bakmaz. Şu fotoğrafta bir kusur gören varsa kusur kendisindedir emin ol" diyerek destek oldu.