Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından dikkat çeken soru. 1 milyonluk soruda Filistin detayı

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bu akşam sorulan bir milyon liralık sorudaki Filistin detayı damga vurdu.

1 MİLYONLUK SORUDAKİ FİLİSTİN DETAYI

1 milyon lira değerindeki soruda "İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında Filistin bayrağı ve renklerini yasaklaması sonrası, hangisi protesto sembolü haline gelmiş ve bir dönem sokakta onu taşıyanlar tutuklanmıştır?" ifadelerine yer verilirken, cevap şıkları şu şekilde sunuldu.

A) Hulk posteri

B) Karpuz dilimi (Doğru Cevap)

C) Kırmızı karanfil

D) Sedir ağacı dalı

KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN GECEYE DAMGA VURAN İSRAİL KONUŞMASI!

Yarışmanın sunucusu ve ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, işgalci İsrail'in Filistin'de binlerce masum sivil, çocuk ve kadını öldürmesini eleştirdiği konuşması ise geceye adeta damga vurdu.

İmirzalıoğlu, "O insanların topraklarını işgal ediyorsun, evlerinden ediyorsun ve o protestocular hasbelkader şu dört şıktan bir tanesi elindeyse protestocu olarak kabul ediliyor ve tutuklanıyor. Bu konuda hakikaten eminim bütün milletimizin yüreği kabarıyor. Görüntüleri izlemeye dayanamıyoruz."

"ZULME KARŞI SESİNİ ÇIKARTANLARI BİLE CEZALANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Şu dünyada bu kadar güçlü devletler varken ve gerçekten aslında Birleşmiş Milletler olsun, diğer devletler olsun devreye girip bu savaşı durdurabilecekken, bu savaşı durdurabilecekken maalesef İsrail'in önünü açıyorlar. Şimdi haberleri okuyorum ona da içim yanyor. Ulusararası arenada futbolcular olsun, Müslüman futbolcular olsun veya Müslüman olmasa bile bu duruma karşı çıkan, protesto eden, bu konuda paylaşım yapanları işlerinden ediyorlar ve kadro dışı bırakıyorlar. En son bir haberde hepimizin tandığı bir sanatçımız İsviçre'de bir konser verecek, paylaşımları nedeniyle İsviçre'deki konserleri iptal ediliyor. En uygar, en medeni dediğimiz ülkeler maalesef kendi içlerinde evet çok medeniler, çok demokrtalar kendi vatandaşlarına fakat sınırın ötesindeki kimseyle ilgilenmiyorlar. Tamamen kendi çıkarları etrafında toplanıyorlar. Zulme karşı sesini çıkartanları bile cezalandırmaya çalışıyorlar."

"ALLAH BU ZALİMLERİN YÜREKLERİNE GERÇEKTEN VİCDAN VERSİN"

"Gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor dünya. İçimiz acıyor, içimiz yanıyor. Hele ki o çocukları görünce. Evlat sahibi olduktan sonra gerçekten çok daha zor katlanılası şeyler olmaya başladı. Allah gerçekten oradaki insanlara güç, kuvvet versin. Allah, bu zalimlerin de yüreklerine gerçekten biraz vicdan versin."