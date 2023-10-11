Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti

Yarışmada koltuğa oturur oturmaz kendisini tanıtan yarışmacı, "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi.