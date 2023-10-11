Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti

'Kim Milyoner Olmak İster'de 'Cibali Karakolu' adlı tiyatro oyunuyla ilgili sorulan soru, izleyicilerin ilgisini çekti ve gündem oldu. Yarışmacı ise soruya yanlış cevabı vererek 250 bin liradan oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 1
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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 2

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunucusu olduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışması dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Bu hafta yarışmaya katılan ve başarılı bir performans gösteren Ayşe Gündüz hayat hikayesiyle de gündem oldu.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 3

Yarışmada koltuğa oturur oturmaz kendisini tanıtan yarışmacı, "Üç tane çocuğum Çocuk Esirgeme Kurumu'nda. Onları çok özlüyorum. Çağımızın hastalığı madde kullanımı. Bizim ailemize de 'eve düşen yıldırım' gibi düştü. Ben de madde bağımlısı oldum. Götürüsü çok fazla oldu. Bıraktım ve Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nde çalışıyorum. 13 kişiyi kurtardım" dedi.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 4

Soru aralarında hayatından anekdotlar anlatmaya devam eden Gündüz, "925 gün önce doğal gaz patlamasında evleneceğim kişiyi kaybettim. Hayat bir şekilde geçiyor. Asıl önemli olan hayata nasıl baktığındır" ifadelerini kullandı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 5

Gündüz, ikinci baraj sorusuna kadar ulaştı. Yarışmacı, büyük ödüle iki adım kala 11'inci soruyu da gördü. Ayşe Gündüz'ün karşısına, 'Cibali Karakolu' adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?' sorusu çıktı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 6

Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı çekilmek yerine doğru olduğunu düşündüğü cevabı verekrek yarışmaya devam etti.. 'A- Yazarı Nejat Uygur'dur' cevabını veren Gündüz, yarışmadan elendi. Yarışmacı, 50 bin TL ödül aldı.

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Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödüle 2 adım kala kaybettiren soru. Hayat hikayesiyle izleyenleri kahretti 7

Yarışmada sorulan, "Cibali Karakolu" adlı tiyatro oyunuyla ilgili hangi bilgi doğrudur?" sorusunun seçenekleri şöyleydi:

A: Yazarı Nejat Uygur'dur.

B: Filminde Kemal Sunal başroldedir.

C: Hikayesi İzmir'de geçer.

D: Fransızca bir oyundan uyarlanmıştır.

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