﻿Yarıyıl tatilinde kaliteli zaman geçirmek ve çalışan ebeveynlere öneriler

Herkese merhaba değerli okurlarım,

Zil çaldı, karneler alındı. Bir dönem boyunca yoğun bir tempoda okula giden, ders çalışan çocuklarımız için dinlenme vakti. Bu dinlenme vaktimizi elimizden gelen en verimli şekilde geçirmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız?

Çocuğun ebeveyni ile kaliteli zaman geçirmesi demek; birlikte geçirilen her saniyenin dolu dolu olması, birlikte eğlenmek ve çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmak anlamına gelir. Yani çocuğunuz ile vakit geçirmek ayrı ama nitelikli vakit geçirmek apayrı bir şeydir.

Konunun uzmanı Ayça Attay ile sizler için konuşup not aldım.

"Çocuğunuz ile geçireceğiniz her dakika, onun dünyayı deneyimlemesine, anlamasına, keşfetmesine ve gelişmesine yardımcı olmak demektir. Bu yüzden sevgili ebeveynler; iş hayatınız ne kadar yoğun olursa olsun çocuğunuz ile bol bol sohbet etmeli, oyunlar oynamalı ve birlikte öğrenip birlikte eğlenmelisiniz.

Kaliteli zaman geçirmek çocuğa ne sağlıyor?

Okul öncesi dönemde ebeveynler ile geçirilen kaliteli etkileşim, çocuğun duygusal gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. Geçirilen bu zaman çocuğun;

*Merkezi sinir sisteminin gelişmesini destekler.

*Benlik algısını güçlendirir.

*Yetişkin ile güvenli bağ kurmasına yardımcı olur.

*Size ve kendisine olan güvenini geliştirir.

Neler yapabilirsiniz?

-Çocuğunuzun gözlerine bakarak onu gerçekten dikkatle dinlediğiniz 1 dakika, dinlermiş gibi yaptığınız 10 dakikadan çok daha kıymetlidir. Kaliteli zaman olarak nitelendirdiğimiz şey bedenen ve ruhen her şeyden sıyrılmış olarak o an orada olmak demektir.

-Çocuğunuz ile vakit geçirirken 1 saatin 50 dakikasında elinizdeki cep telefonu ile ilgileniyorsanız maalesef çocuğunuzla değil telefonunuzla kaliteli vakit geçirmiş oluyorsunuz. Üzücü olan taraf ise çocuğunuzun bunun farkında olmasıdır.

-Sizin ebeveyn olarak sıkıldığınız etkinlikten çocuğunuz da sıkılacaktır. Sırf vakit geçirmiş olmak için hoşlanmadığınız şeyler yapmaktan kaçının. Çocuğunuz ile keyif alacağınız ortak etkinlikler belirleyin. Bu planlamayı yaparken "Sen ne istersin?" diye sormaktan çekinmeyin.

-Çocuklar, yetişkin rolüne özellikle rol model aldığı kişilerin rolüne girmeye bayılır. Yaptığınız günlük aktivitelere çocuğunuzu da dahil edebilirsiniz. Yemek yaparken, kırılan bir şeyi onarırken veya eve yeni bir eşya alınacakken çocuğunuzdan yardım isteyebilir onun da fikrini alabilirsiniz. Çocuklar bu tür işleri oldukça eğlenceli bulur ve yetişkin rolüne girmek öz güvenlerini yükseltir.

-Birlikte kitap okumak, çocukla kaliteli zaman geçirmenin en etkili yollarından biridir. Kitap okurken interaktif olmaya özen gösterin. Çocuğunuza kahramanlar hakkında soru sorabilir, kitaptaki bir olay hakkında "Sen olsaydın nasıl davranırdın?" gibi sorular sorabilirsiniz.

-Çalışmak bir ömür sürer, sarılmak bir dakika. Çocuklar ebeveynlerinin sımsıcak kucaklamalarına bayılırlar. İşten geldiğinizde kendinizi çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ama unutmayın çocuğunuzun size ihtiyacı var. Koltuğa oturup keyif yapmadan önce çocuğunuza sarılıp o gün neler yaptığını sormanız hem ona hem size iyi gelecektir.

-Bütün bu aktiviteleri yaparken çocuğunuzla sohbet etmeyi de ihmal etmeyiniz. Araştırmalar, çocukların 5 yaşına kadar ailesi ile olan diyaloğunun, başarısında ve zekâ gelişiminde aile dışı faktörlerden çok daha önemli olduğunu gösteriyor.

Yarıyıl tatilini kaliteli geçirmek için...

- Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarınızın başarısız olduğu alanları sürekli vurgulayıp tatil isteğinin kaçırılmaması gerekmektedir.

-Önümüzdeki dönem başarısız olduğu dersler hakkında neler yapılabileceği konusunda konuşulmalı.

-Çocuğunuza destek olarak, sorumluluk bilincini arttırmalı ve özgüvenini yükseltmeliyiz.

-Uyku, yemek, oyun ve ödev konularında rutin çizelgesi oluşturabilirsiniz.

-Ortak bir karar ile başarılı olunan oyunlarda, görevlerde ödüllendirme yapılabilir.

-Açık hava etkinlikleri, kültürel geziler, doğa yürüyüşleri yapılabilir.

-Aile içi iletişimi arttırmak için televizyon, tablet ve telefonları kapatarak iletişim saati yapılabilir.

Telefon, tablet ve televizyon (3T) sınırlaması nasıl koyulmalı...

Çocuklar için tatil, sınırsız boş zamanı ifade etmektedir. Burada ailelerin dikkat etmesi gereken nokta çocukların bilgisayar ve tablette geçirdikleri zamanı kısıtlamaları gerektiğidir. Her boş zaman dijitalde geçirilmesi gereken zamandır anlayışı oldukça yanlıştır. Bu boş olarak nitelendirilen zamanlarda çocuklara kendi üretebileceği materyaller vererek birlikte yaratıcılıklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir. Dikkat ve konsantrasyon arttırmaya yönelik çalışma setleri alıp birlikte yapılabilir.

Başkasıyla kıyaslanan çocuklarda yetersizlik duygusu oluşuyor...

"Kızım/oğlum bak arkadaşın ne güzel yapıyor, sen neden yapamıyorsun?", "Arkadaşının karnesinde hiç düşük not yok sende neden var?" gibi cümlelere maruz kalan çocuklarda ilk beliren duygu yetersizlik duygusu oluyor. Bu noktada ailelerini memnun edemediğini, onların hedeflerine ulaşamadığını düşünen çocuklarda ciddi bir özgüven eksikliği ve beraberinde saldırganlık gibi durumlar olabiliyor. Bu noktalarda ceza vermek yerine çocuğumuzun başarısız olmasını etkileyen sebepleri araştırmak ve varsa sorunları bulup çözüm üretmek çok daha etkili olacaktır.