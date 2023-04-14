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BM’den ABD’ye endişe verici ‘göçmen’ uyarısı

Birleşmiş Milletler’in göçle ilgili yetkili kurumları özellikle ABD’ye doğru yapılan göç hareketliliğinde yoğun bir artış olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:58
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BM'den ABD'ye göçmen uyarısı

BM’den ABD’ye endişe verici ‘göçmen’ uyarısı
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Editör: Özge Ceren Çimen

Birleşmiş Milletler teşkilatı Perşembe günü yaptığı açıklamada, 100.000'den fazla göçmenin bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşmaya çalışırken Panama ve Kolombiya arasındaki Darien Gap üzerinden yolculuk yaptığını açıkladı.

ENDİŞE VERİCİ BİR ARTIŞ VAR

BM Mülteci Dairesi ve Uluslararası Göç Örgütü ortak bir bildiride, sayılardaki artışın "endişe verici bir artış" olduğunu söyledi. Artışın, geçen yıl bu zamana göre altı kat daha fazla insanın tehlikeli yolculuk yaptığını gösterdiği belirtildi.

Göçmenlerin, ormanın yolsuz arazisini geçerken karşılaşabilecekleri suç çetelerine ek olarak, hızla akan nehirler ve zehirli yılanlarla da karşılaşabileceği konusunda dikkat çekildi.

Geçen yıl Darien'i geçmeyi göze alan insanların çoğu Venezüellalılar, Haitililer ve Ekvatorlulardı. Çin ve Hindistan'dan gelen Asyalılar ile özellikle Kamerun ve Somali'den gelen Afrikalılar da tehlikeli bölgeyi geçmeyi çalışanlar arasında yer alıyordu.

Amerikan basını konuyla ilgili "Panama, Amerika kıtasında benzeri görülmemiş bir yer değiştirmenin parçası olarak, son on yılda karma hareketlerin en zorlu krizlerinden biriyle karşı karşıya" dedi.

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