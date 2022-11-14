Yasak merakı artırdı, Twitter'a giriş rekoru kırıldı. İyi mi yaptınız, hangi çağda yaşıyoruz?

AKP iktidarı döneminde pek çok defa uygulanan internet sansürü, dezenformasyon yasası ile yasal zemine oturtuldu. İstanbul’un en kalabalık lokasyonlarından biri olan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. BTK, sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Bant daraltmanın ardından internet kullanıcıları VPN arayışına girişti. Pek çok internet kullanıcısı VPN aracılığı ile kıtlama getirilen sitelere erişim sağladı.

Özellikle Twitter'da engellenmek istenen veri akışı VPN aracılığı iler devam etmiş oldu. VPN kullanıcılarının büyük çoğunluğunun Twitter'a bağlandığı kaydedildi.

VPN kullanan ülkelerle ilgili 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, dünyada en çok VPN kullanan altıncı ülke. Dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 28,3’ü VPN kullanıyor.

We Are Social’ın yeni raporuna göre dünya genelinde 2021 yılının üçüncü çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar listesinde 10 mobil uygulamadan altısı VPN uygulamasıydı. Raporda paylaşılan tabloya göre en çok VPN kullanan ülke, yüzde 43,2’lik oranla Hindistan. Türkiye’deki internet kullanıcılarınınsa yüzde 31’inin VPN kullandığı belirtildi. Böylelikle Türkiye, bu veriyle dünya ortalamasının üstünde yer alarak altıncı sırada yer aldı. Türkiye daha önceki senelerde listede 3’üncülükle zirveyi ‘zorlamıştı’.

2021 yılında hazırlanan rapora göre en çok VPN kullanan ülkeler listesi şöyle:

1. Hindistan (yüzde 43,2)

2. Endonezya (yüzde 40,5)

3. Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 35,5)

4. Suudi Arabistan (yüzde 33)

5. Malezya (yüzde 31,8)

6. Türkiye (yüzde 31)

7. Vietnam (yüzde 30,6)

8. Çin (yüzde 29,9)

9. Singapur (yüzde 29,2)

10. Nijerya (yüzde 28,8)