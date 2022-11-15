Bilgisayar, telefon ya da tablete Twitter verileri nasıl yedeklenir

Twitter'ı yedeklemek, uygulamadaki paylaşımları arşivlemek anlamına gelmektedir. Twitter’ın arşiv verileri hesap bilgileri ve Twitter erişim tarihçesi, engellenen veya susturulan Twitter hesaplarını, Twitter’ın sizin hakkında topladığı reklam verilerini ve attığınız tweet’leri içermektedir.

TWİTTER VERİLERİ NASIL İNDİRİLİR?

Twitter ayarlar sayfasında “Hesaplarınız” bölümünde “Verilerinizin yedeğini indirin” seçeneğini kullanmak gerekir. Web uygulamasında ise bunu kişisel fotoğrafınızın üzerine basıp Ayarlar ve Destek > Ayarlar ve Gizlilik > Hesabınız yolunu izlenilebilir.

Buraya geldikten sonra indirme düğmesine basarak verileri bilgisayarınıza veya cep telefonunuza yedeklenmektedir. Twitter, yaklaşık 24 saat içinde bu verileri indirebileceğimiz bir link ortaya çıkmaktadır. Verileri yedekledikten sonra Twitter’dan çıkabilir veya paylaşımlarınıza devam edilebilir. Her durumda, o zamana kadar gerçekleştirdiğiniz Twitter aktivitesini kayıt altına almış olacak.