Yasak yolda dönüş yaptığı için 20 sürücüye para cezası kesildi

Zonguldak'ta yasak yolda tehlikeli dönüş yapan sürücülere idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
Yasak yolda dönüş yaptığı için 20 sürücüye para cezası kesildi


Edinilen bilgiye gör 19-21 Ekim tarihleri arasında Gökçebey Kavşağı ile Devrek ilçesi arasında yolda yasak olmasına rağmen tehlikeli şekilde dönüş yapan araçlar denetlendi.

Devrek Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri tarafından sivil araç ile yapılan denetimlerde; 20 araç sürücüsüne trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak maddesinden toplam 8 bin 720 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.

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