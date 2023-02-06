Deprem sırasında kişilerin kendini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmeleri çok önemlidir. Deprem anında yaşam üçgeninin uygulanması kişilerin hayatta kalmasını sağlar. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Depremlerde kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri deprem anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Yaşam üçgeni, deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki, yaşam üçgeni nedir?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Evlerimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde hayatta kalabileceğimiz kadar büyüklükte olan boşluklara yaşam üçgeni denir.

Bulunduğumuz alanda yaşam üçgeni olabilecek yerleri önceden tespit edersek olabilecek bir depremde paniklemeden önceden belirlediğimiz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendimizi koruyabiliriz.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize yaşam üçgeni oluşturun.

Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

YAŞAM ÜÇGENİ NE ZAMAN OLUŞTURULUR?

Yaşam üçgeni deprem ve sarsıntıların devam ettiği anlarda oluşturulur.

Hayat üçgeninde hareket etmeden güvenli bölgede kalmak ve sarsıntıların geçmesini beklemek gerekir.

Deprem anında binadan çıkmaya çalışmak, pencerelerden atlamak deprem sarsıntılarından daha fazla can kaybına ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle depremde, yaşam üçgeninde kalmaya çalışın.

DEPREMDE ÇÖK- KAPAN- TUTUN TAKTİĞİ NEDİR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır.

Deprem esnasında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Vücudun kapladğı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Çök- Kapan- Tutun sırasıyla şöyle uygulanır:

- Güvenli bir yer bulup çökün,

- Başınızı ve ensenizi ellerinizle koruyarak kapanın,

- Sarsıntı ve enkazlardan düşmemek için tutunun.