6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Deprem anında uygulanan yaşam üçgeni enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak bir yöntemdir. Yaşam üçgenini öğrenmek ve deprem sırasında uygulamak büyük önem taşıyor. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:01
Takip Et

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?
+
Aa
-

Deprem sırasında kişilerin kendini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmeleri çok önemlidir. Deprem anında yaşam üçgeninin uygulanması kişilerin hayatta kalmasını sağlar. Peki, Yaşam üçgeni nedir? Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Depremlerde kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri deprem anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Yaşam üçgeni, deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki, yaşam üçgeni nedir?

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

Yaşam üçgeni, deprem anında uygulanabilirse enkaz altından sağ çıkmamızı sağlayacak en önemli deprem önlemlerinden biridir.

Evlerimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde hayatta kalabileceğimiz kadar büyüklükte olan boşluklara yaşam üçgeni denir.

Bulunduğumuz alanda yaşam üçgeni olabilecek yerleri önceden tespit edersek olabilecek bir depremde paniklemeden önceden belirlediğimiz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendimizi koruyabiliriz.

YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek veya uzanarak kendinize yaşam üçgeni oluşturun.

Başınızı iki elinizin arasına alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile koruyun. Sarsıntı geçene dek bekleyin.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN, düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.

YAŞAM ÜÇGENİ NE ZAMAN OLUŞTURULUR?

Yaşam üçgeni deprem ve sarsıntıların devam ettiği anlarda oluşturulur.

Hayat üçgeninde hareket etmeden güvenli bölgede kalmak ve sarsıntıların geçmesini beklemek gerekir.

Deprem anında binadan çıkmaya çalışmak, pencerelerden atlamak deprem sarsıntılarından daha fazla can kaybına ve yaralanmalara neden olabilmektedir. Bu nedenle depremde, yaşam üçgeninde kalmaya çalışın.

DEPREMDE ÇÖK- KAPAN- TUTUN TAKTİĞİ NEDİR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır.

Deprem esnasında insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Vücudun kapladğı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Çök- Kapan- Tutun sırasıyla şöyle uygulanır:

- Güvenli bir yer bulup çökün,

- Başınızı ve ensenizi ellerinizle koruyarak kapanın,

- Sarsıntı ve enkazlardan düşmemek için tutunun.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
1
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
2
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
4
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
5
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿Oktay Kaynarca vuruldu. Setten çok özel fotoğraf
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
6
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿EYT düzenlemesinde sona doğru. Mevcut mevzuattaki yaş şartı kaldırılacak
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
7
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm kalkış seferleri iptal edildi
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿İYİ Parti milletvekilleri deprem bölgesine gidiyor
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.