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Akşener’den kan bağışı çağrısı

Merak Akşener sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Başta İYİ Parti teşkilatları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.” dedi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:31
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Meral Akşener kan bağışı davetinde bulundu

Akşener’den kan bağışı çağrısı
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener 10 ili vuran depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada Akşener, , “Başta İYİ Parti teşkilatları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.” dedi.

Akşener paylaşımında, “Ülkemiz hepimizin içini yakan büyük bir deprem felaketiyle mücadele ediyor.

Bu zorlu süreçte yaralılarımıza can olabilmek ve acılarımızı bir nebze olsun hafifletebilmek için;

Başta İYİ Parti teşkilatları olmak üzere tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyorum.” İfadelerini kullandı.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Öte yandan Akşener, deprem için geçmiş olsun mesajı paylaşmıştı. Akşener paylaşımında, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Enkaz altındaki vatandaşlarımıza bir an önce sağ salim ulaşılması için dua ediyorum.

Rabbim milletimizi her türlü felaketten korusun…” dedi.

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﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
﻿Akşener’den kan bağışı çağrısı
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