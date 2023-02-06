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8 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı. 9 saat sonra mucize

Hatay İskenderun’da olduğu iddia edilen 8 aylık bebeğin 9 saat sonra enkaz altından çıkarıldığı iddia edildi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 15:14
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Depremde 9 saat sonra mucize. Hatay'da 8 aylık bebek enkazdan çıkarıldı

8 aylık bebek enkazdan sağ çıkarıldı. 9 saat sonra mucize
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Türkiye bugün kötü bir güne uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7'lik deprem, 10 ilde hissedildi. Deprem büyük yıkımlara neden oldu.

9 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğu iddia edilen bir bebeğin, ekipler tarafından 9 saat sonra enkazdan kurtarıldığı görüldü.

Ekipler ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

CAN KAYBI 1014

10 ilde yaşanan depremde toplamda can kaybının şuan 1014 olduğu açıklandı.

DEPREM SONRASI AFAD'TAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta yaşanan 7,4'lük depremin ardından vatandaşlara "Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının" uyarısı yapıldı.

AFAD tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının"

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devran
6.02.2023 15:36
Yaşlı bakım evleri çok ama çok zor durumda izledim dışardalar donuyor yaşlı ve hastalar  
 
1950
6.02.2023 15:26
İşte bu mucize, öldürmeyen Allah öldürmez, ama bu milyonda bir olur, önce tedbir şart  
 
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