7.7'lik deprem olduğu an sesini dinleyin gökyüzüne bakın

Kahramanmaraş’a bağlı Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin gerçekleşme anı sosyal medyadan paylaşıldı. Zifiri karanlıkta çekilen görüntülerde binalar bir canavar gibi ses çıkartmaya başlıyor.

Binalardan yükselen tak tak sesleri duyanların tüylerini diken diken ediyor. Bu sırada bir sokak köpeği de havlamaya başlıyor. Peş peşe çakan şimşekler, geceyi gündüze çeviriyor. İnsanı şok eden sesten sonra son yüz yılın ön büyük depremi 10 ilde hissedildi.

Son bilgilere göre, şimdilik 1014 kişi hayatını kaybederken, 7003 kişi de yaralandı. 2824 bina da yıkıldı.