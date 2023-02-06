AFAD'dan tsunami açıklaması

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in tsunami açıklaması tedirginliğe neden olmuştu. AFAD, "herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." açıklaması yaptı.

Kahramanmaraş'ta 7.4'lük depremin artçı sarsıntıları devam ederken tsunami uyarısı gelmiş ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu depremin Akdeniz bölgesinde tsunamiye yol açabileceği uyarısını verdik" dedi.

AFAD'dan tsunami iddiasına yönelik bir açıklama geldi ve açıklamada “Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.