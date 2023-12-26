Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
Yaşar Okuyan hayatını kaybetti
Türkiye Cumhuriyeti Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan 73 yaşında geçirdiği iç kanama sonucu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OKUYAN GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yaşar Okuyan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının durumunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ülkü Okuyan, sosyal medya hesabında kendi hesabından yaptığı paylaşımda, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesinde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alındı ve entübe edildi." açıklamalarında bulunmuştu.

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YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 tarihinde Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den, Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu.

Okuyan; MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yapmıştı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili olmuş, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürütmüştü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştı. Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete-dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazanmıştı.

Okuyan bir dönem de İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmıştı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıydı. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı yıllarda, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi. Ayrıca ‘Ürün’ dergisinin sahibiydi.

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