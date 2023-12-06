Yasemin Yalçın’ın yeni projesi belli oldu

İnce İnce Yasemince programı ile hafızalara kazınan tiyatro oyuncusu Yasemin Yalçın’ın yeni projesi belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yasemin Yalçın’ın yeni projesi belli oldu

Uzun yıllardır TV ekranından uzak olan ve eşi İlyas İlbey’le kurduğu tiyatronun oyunlarında sahneye çıkan Yasemin Yalçın, 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminde oğlunun sanatla dolu hayatına eşlik eden, usta şarkıcının mücadele dolu yolculuğunu destekleyen annesi, tiyatrocu Toto Karaca olarak izleyicilerle buluşacak.

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İsmail Hacıoğlu, Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, 8 Şubat 2004 tarihinde 59 yaşında hayatını kaybeden Cem Karaca rolünü oynayacak.

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Yasemin Yalçın'ın filmden görüntüleri de yayınlandı.

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