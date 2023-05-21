240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Daha çocuk yaşta akranları parkta bahçede koşup oynarken sanayinin içinde yağın, kirin, pasın içinde çalışmak zorunda olan vatandaşlar mağdur edilmeye devam ediliyor.

Staj ve çıraklık mağdurları çıkarılan EYT kapsamına dahil edilmezken seçim sürecinde iktidarın ortağı Mustafa Destici, “seçim sonrası staj ve çıraklık EYT’ye dahil edilecek” açıklamasında bulunmuştu.

“SEÇİMDEN ÖNCE NEDEN ÇIKARTMADINIZ”

Mağdurlar ise Destici’nin sözlerine, “EYT’yi çıkaran sizsiniz. Dürüst iseniz neden seçim öncesinde stajı ve çıraklığı EYT’ye dahil etmediniz. Bakan Bilgin çıktı, “milletin parasını böyle harcayamayız” diyerek bizi milletten saymadı. Üstüne çıktı hani bakim sizin patronunuz minvalinde sözlerle bizlerle alay etti” ifadeleriyle tepki göstermişti.

GURBETÇİYE HAK TANINDI

2016’da Yargıtay aldığı bir kararda Almanya’daki staj ve çıraklık sürecini Türkiye’deki emeklilik sürecine dahil edilmesine hükmetmişti. Gurbetçiye bu hak verilirken Türkiye’deki stajyer ve çıraklara bu hak verilmemesi ciddi tepkilere neden olmuştu.

“İLK TURDA UNUTTULAR İKİNCİ TURU BEKLİYORUZ”

Seçim sürecinde sayılarının azımsanmayacak kadar çok olduğuna vurgu yapan mağdurlar, “Ailelerimizle beraber sayımız milyonu buluyor. Sandığa gidip oy kullanmamızı istiyorlarsa siyasiler bizi dikkate almalı. İlk seçimde boş vaatlerde bulundular. Bakalım ikinci seçimde bizi hatırlayacaklar mı?” dedi.