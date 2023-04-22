Kademeye hayır çığlığına kulak verin!

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca vatandaşın mağduriyeti haklı mücadele sonrası AKP tarafından giderildi!

Seçim olmasaydı bu hamle gelir miydi?

Zannetmem, çünkü Erdoğan 2019’da yaptığı açıklamada, “Tutturmuşlar bir erken emeklilik, seçimi kaybetsek de bu işte yokum" demişti.

Zira o zamanlar oyları bu kadar düşmemişti!

Baktı ki oylar ciddi anlamda gidiyor, EYT’yi geçiriverdiler hemen!

Demek ki isteyince olabiliyor, vatandaşlar mağdur edilmeyebiliyormuş!

EYT mağduriyetleri giderildi giderilmesine ancak, düzenleme yeni mağduriyetler yarattı!

8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca vatandaş mağdur oldu bu düzenlemeyle!

Sadece 1 gün fark için 17 yıl çalışmak zorunda kaldı insanlar!

Başka kimleri mağdur etti bu düzenleme?

Yaşıtları parkta, bahçede koşup oynarken çalışmak zorunda kalan staj ve çırakları!

Halbuki Almanya’da örneği vardı. Staj ve çıraklık sigortadan sayılmıştı ancak hükümet ne kadar cebinden az para çıkar derdinde olduğu için bu sorunu çözme eğiliminde hiç olmadı!

Olmaz kardeşim sizinki emeklilik sigortası değil deyip mağdurların yüzüne kapıyı kapattı!

Kimin parasını kimden saklıyorlar o da ayrı bir konu!

Mağduriyetler bitecek gibi görünmüyor çünkü bir yeri yamarken başka bir yerde koca bir oyuk açıyorlar!

1 gün farkla emeklilik hakkını kaybedenler kendi çatıları altında, staj ve çırak mağdurları kendi çatıları altında mücadeleye girişti bu süreçte, hak mücadelesine!

Emeklilikte Eşit Adalet Derneği de kendi çatısı altında bu süreçte mücadeleye girişti!

Diyorlar ki işe girişte tarihe bakmak her zaman mağduriyetler yaratacak.

Esas olan yaş ve prim olmalıdır.

Yaş ve prim baz alınarak yasa çıkarılmasını talep ediyorlar!

En makul teklif gibi geldi bana!

Böylece ortada staj ve çıraklık mağduru da kalmayacak, giriş gün mağduru da!

Bu makul teklifi yapan derneğin başkanıyla görüştüm.

Derneğin 9 Eylül 1999 sonrası tüm SGK mağdurlarının sesi ve destekçisi olarak kurulduğunu belirten Mustafa Gündüz’e talepleriniz nedir diye sordum.

Gündüz oldukça kapsayıcı ve makul tekliflerini şöyle sıraladı:

Kadın 6.000 bin prim günü ile 20 yıl, Erkek 7.000 bin prim günü ile 25 yıl çalışma hayatı kayıtsız şartsız emeklilik

SGK girişi geç olan veya primi eksik olanlar için 25 yıl 5.000 bin gün prim kadın 48, erkek 50 yaş kısmi emeklilik.

25 yıllık hizmet süresinde 7.000 bin günü aşan prim fazlası için prim iadesi veya maaş bağlanma oranına göre emeklilik şartnamesine geçen 7.000 gün üzeri için %20 fazlası ile maaş bağlanması veyahut 7.000 primi doldurmuş kişi 25 yıllık hizmet sürecini beklerken kısmı ödeme yapılması.

Emeklilikte maaş bağlanma oranı 1999 öncesi baz alınarak ve günümüzün yaşam şartları göz önüne alınarak %9 daha eklenerek maaş bağlanma oranı %85 çekilmesi. 5 SGK başlangıcı olmadan doğum yapan kadınların mağduriyeti giderilmesi adına daha sonra işe başlayıp yaşı doldurmuş kadınlara eksik primleri için sınıf ayrımı yapılmadan eşit şekilde doğum borçlanması yapması.

Esnaf ve çiftçi (Bağkur) tüm Bağkurlu vatandaşlara emeklilik yaş ve prim ödeme günün SGK ile eşit şartlara çekilmesi.

Bağkurlu vatandaşlar (küçük esnaf büyük esnaf küçük çiftçi büyük çiftçi) olarak ayrıştırılmalı ve prim ödeme planlanmalı.

Geçmiş dönemde çırak ve staj mağdurları göz önüne bulundurularak kaza ferdi (tamamlayıcı sağlık sigortası) kaldırılıp çıraklık yapan veya staj yapan öğrencilere (SGK) başlatılması.

Üniversite okuyan öğrenciler okul süresi ve sonrasında iş bulma süresi göz önüne alınarak ve gençleri üniversiteye okumaya teşvik için en az lisans ve (4) yıllık ve lisansüstü (5/6) yıl okuyan öğrencilere 2, 4 yıl erken emeklilik verilmesi.

İnsanın insanca yaşaması için gereken ne varsa bence bu talepler arasında var!

Hükümet edenler bunu yapmaya yanaşırlar mı dersiniz?

Örgütlü mücadelenin sonucu ortada!

Hakkınızı vermiyorlarsa söze söze alın!