Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi

Tolga Şahin yazdı.

Staj ve çıraklık mağdurları alanı inletti AKP titredi

AKP EYT’yi çıkarırken “staj ve çıraklık sigorta başlangıcı olsun” diyen mağdurlara kulaklarını tıkadı.

İnsanlar bangır bangır bağırdı!

AKP’li Çalışma Bakanı Vedat Bilgin çıktı, utanmadan sıkılmadan dalga geçti bir de vatandaş ile “patronun nerede” diye!

Bilgin’e göre bu vatandaşlar mağdur değilmiş!

Bir de ekledi Bilgin, “Milletin parasını öyle savuramayız” diye!

Kimin parasını kimden saklıyordu acaba merak konusu hala!

Dün ise inanılmaz bir gelişme yaşandı.

Biliyorsunuz dün 1 Mayıs’tı, işçinin çalışarak kutlamak zorunda olduğu bayram!

Karnını doyurmak ve yol parası için çalışmak zorunda kalan işçinin bayramı!

AKP’nin ortağı Mustafa Destici işte bayram günü müjdeyi verdi!

Dedi ki, “14 Mayıs’tan sonra staj ve çıraklık mağdurları EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacak!”

Derdinizin vatandaş olmadığını, oy olduğunu bu kadar belli etmeyin isterseniz.

Size kim inanır bu saatten sonra.

Madem samimisiniz, neden EYT çıkarken staj ve çıraklık mağdurlarının seslerini duymazdan geldiniz!

Neden onlar mağdur falan değil, para mı dağıtacağız bir de gibi çıkışlar yaptınız!

Size insanlar emsal kararlarla geldi.

Siz bir gurbetçinin Almanya’da staj yapıp, bunu Türkiye’de sigorta başlangıcı saydırmasına izin verirken bu vatanın öz evlatlarından bunu esirgediniz.

Şimdi birden ne oldu da vatandaşlarınız aklınıza geldi acaba?

Tamam anlıyoruz bölüm geçmek için tüm tuşlara basıyorsunuz ama hiç samimi değilsiniz!

Samimi olsanız yapmanız gerekenleri zamanında yaparsınız, seçim için şantaj olarak kullanmazsınız!

Buradan bir şey söyleyeyim mi?

Diyelim ki seçimi kazandınız ve tekrar iktidara geldiniz.

Çıkıp diyeceğiniz cümle aynen şu olur:

“STAJ MAĞDURLARI MAĞDUR DEĞİLDİR”

Bir dahaki seçime kadar da vatandaşın yüzüne bakmaz, kulaklarınızı yine tıkarsınız!

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