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Çorum'da dehşet anları

Çorum'un Sungurlu ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi 64 yaşındaki adamı, sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:49
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Yaşlı adamı sokak ortasında göğsünden bıçakladı

Çorum'da dehşet anları
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(İHA) Olay, Hacettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.A. (64) isimli yaşlı adam, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen A.K. tarafından sol göğüs altından bıçaklandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Sungurlu Devlet Hastanesine, burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan A.K. ise polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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