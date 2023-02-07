Yaşlı kadın 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Malatya’da yaşlı kadın 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldığı görüldü. Görüntüler dikkat çekti.
NE OLDU
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
10 kentte hasara neden olan depremler sonrasında binalar çöktü, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
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