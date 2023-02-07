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Adıyaman'da 32 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:58
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32 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Adıyaman'da 32 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen bir çok ilde de yıkıma sebep olan depremde ölü sayısı 3432!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Sümerevler Mahallesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve

jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Ortam dinlemesinin ardından enkazın altından yaklaşık 32 saat sonra yaralı olarak çıkarılan ve 50 yaşındaki Sabire Doğan olduğu öğrenilen kadın bölgedeki sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yıkılan binanın çevresinde vatandaşlar da enkaz altında kalan yakınlarından haber bekliyor.(AA)

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