Yaşlı kurt dayanamadı

Kaynak: AA
Yaşlı kurt dayanamadı
Bundesliga'da yaşlı kurt lakabıyla tanınan Streich 29 yıl çalıştığı kulübü bırakma kararı aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Freiburg'da 29 yıldır görev yapan teknik direktör Christian Streich’dan dikkat çeken bir karar geldi.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Alman çalıştırıcı "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.

1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.

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