Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını açıkladı. Savunmasını duyanlar şaştı kaldı

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar sırasında İrfan Can Eğribayat ile girdiği kavgaya dair açıklamalarda bulundu.

İşte Egemen Korkmaz’ın açıklamaları:

"Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil"

Ne olmuştu?

Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat derbide Egemen Korkmaz'ın kendisine saldırması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Egemen Kokrmaz için, "Fenerbahçe'de forma giymiş, şu an Trabzonspor'da yardımcı hocalık yapan Egemen Korkmaz... Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" demişti.