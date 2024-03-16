Rıdvan Dilmen TFF'ye kalkan oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe’nin Union SG’ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen Galatasaray’a yüklendi.

“SPARTA PRAG ÇOK KIRILGANDI”

Union SG’nin Sparta Prag’dan çok daha iyi bir takım olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin elediği bu takım, Sparta Prag'dan daha iyi, daha diriydi. Belçika liderinden bahsediyoruz. Geçen sene normal sezonu da lider bitirdiler. Sparta Prag çok kırılgandı. Nitekim Liverpool maçlarında toplam 11 gol yediler. Eğer Galatasaray ikinci maçta 10 kişi kalmadan ikinci golü atsaydı peşine diğer golleri bulabilirdi. Icardi de pek yoktu Prag'da. Şimdi biraz daha toparlanmış gözüküyor" dedi.

TFF’Yİ SAVUNDU

Süper Kupa’nın 7 Nisan’da oynanmasını kulüplerin kabul ettiğini söyleyen Dilmen, "Süper Kupa'nın tarihiyle ilgili ben sonradan öğrendim. 7 Nisan açıklanmadan önce iki kulüp de okey demiş. O zaman burada TFF'nin bir kabahati yok" ifadelerini kullandı.