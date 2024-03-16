Rıdvan Dilmen TFF'ye kalkan oldu

Aytunç Akın
Rıdvan Dilmen TFF'ye kalkan oldu
Fenerbahçe'nin 1-0 mağlup olduğu Union SG maçı sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadelerde bulundu.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe’nin Union SG’ye 1-0 mağlup olduğu maç sonrası açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen Galatasaray’a yüklendi.

bf2b04c084f24bcaa6b11ed527753cb9.jpg

“SPARTA PRAG ÇOK KIRILGANDI”

Union SG’nin Sparta Prag’dan çok daha iyi bir takım olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin elediği bu takım, Sparta Prag'dan daha iyi, daha diriydi. Belçika liderinden bahsediyoruz. Geçen sene normal sezonu da lider bitirdiler. Sparta Prag çok kırılgandı. Nitekim Liverpool maçlarında toplam 11 gol yediler. Eğer Galatasaray ikinci maçta 10 kişi kalmadan ikinci golü atsaydı peşine diğer golleri bulabilirdi. Icardi de pek yoktu Prag'da. Şimdi biraz daha toparlanmış gözüküyor" dedi.

14d21bac79264a62b4fc14f07d6b36e6-1.jpg

TFF’Yİ SAVUNDU

Süper Kupa’nın 7 Nisan’da oynanmasını kulüplerin kabul ettiğini söyleyen Dilmen, "Süper Kupa'nın tarihiyle ilgili ben sonradan öğrendim. 7 Nisan açıklanmadan önce iki kulüp de okey demiş. O zaman burada TFF'nin bir kabahati yok" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Dzeko’nun konuşması sızdı
Galatasaray Sacha Boey'den gelen 35 milyon euroyu ne yaptı? Paranın kimlere verildiği ortaya çıktı
Trabzonspor’a güzel haber
Milli Takım Slovenya'yı 22-12 mağlup etti
Fenerbahçe Atina'yı fetheder yarı finale çıkar. Fatih Saboviç yazdı
Galatasaray Pendikspor Eyüpspor üçgeninde dönen dolapları ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki 3 maymunu oynayanları açıkladı
Ali Koç’un ‘FETÖ tetikçisi’ dediği Rasim Ozan Kütahyalı’dan küfürlü cevap geldi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçına bir gün kala açıkladı: Ali Koç'la konuştum
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçına bir gün kala açıkladı: Ali Koç'la konuştum
Son Haberler
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı Spor
Ahmet Çakar Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi Gündem
Gümrük Muhafaza'dan operasyon. 252 Milyon liralık eşya ele geçirildi
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor Magazin
İstanbul'da lüks sitelerin aidat bedelleri dudakları uçuklatıyor! İnsanlar bu paralara 3 ay kira ödüyor
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek? Gündem
Yerel seçimlere 15 gün kaldı. Seçim süreci nasıl işleyecek?
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı Yerel Haberler
Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı Gündem
Akaryakıt fiyatlarındaki gerçek ortaya çıktı. Uzman isim bomba detayı yakaladı
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi Dünya
Netanyahu Hamas’ın ateşkes taleplerini gülünç olarak niteledi