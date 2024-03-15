Büyükekşi bu ayıp da sana yeter! TFF Başkanı'nın son skandalını Volkan Aliakar yazdı

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Büyükekşi bu ayıp da sana yeter! TFF Başkanı'nın son skandalını Volkan Aliakar yazdı
Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin; UEFA Başkanı Ceferin'in stattan izlediği maça gelmedi, gelemedi. Volkan Aliakar son skandalı değerlendirdi.

Bu sezon Avrupa'da kalan tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçına çıkıyor...
Fenerbahçe kadar Türkiye açısından da büyük önem taşıyan bir karşılaşma.
Alacağı galibiyet veya beraberlik ülke puanı için altın değerinde.
Üstelik UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tüm ekibiyle birlikte Kadıköy'de...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un davetlisi olarak İstanbul'a geldi, karşılaşmayı yan yana izlediler.
Gözler doğal olarak kimi aradı?
Tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi.
Dünyanın herhangi bir yerinde UEFA'nın 1 numaralı ismi maça gelecek, federasyon başkanı yanında otur(a)mayacak...
Türkiye'de oldu... Pes doğrusu. Mehmet Büyükekşi bunu da başardı...
Ceferin'i ne düşünmüştür acaba? Sormamış mıdır çevresindekilere, "Futbol Federasyonu Başkanı nerede?" diye.
Cevap olarak ne söylendi?
Onun yönetiminde; hakem saha içinde yumruklandı, bir Süper Lig takımı sahadan çekildi. Ya Arabistan'da yaşanan rezalet?
Bir de Beşiktaş Stadı'nda parmak sallaması var. Yapılan protestolara dayanamadı, o dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi'ye parmak sallayıp, stadı terk etti. Ortalığı bir anda karıştırmıştı.
Türkiye açısından büyük önem taşıyan maça, üstelik UEFA Başkanı da orada olmasına rağmen gel(e)medi, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
Mehmet Büyükekşi bu ayıp da sana yeter!
En büyük destekçisi Galatasaray'ın dahi istifaya davet ettiği Mehmet Büyükekşi hala nasıl o koltukta oturabiliyor?

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