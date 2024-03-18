Sadettin Saran Kocaelispor ile anlaştı. Başkan aniden istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran Kocaelispor ile anlaştı. Başkan aniden istifa etti
Kocaelispor başkanı Engin Koyun Sadettin Saran ile yaptığı büyük anlaşmanın ardından aniden istifa etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran’a yayın haklarından dolayı 14 milyon Lira borcu anlaşarak kapatmasıyla taraftarın takdirini toplayan Kocaelispor başkanı Engin Koyun görevinden istifa etti.

saransadettin.webp

Kocaelispor’dan istifaya dair yapılan açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

engin-koyun-1684672168.webp

27. haftanın geride kaldığı 1. Lig'de Kocaelispor 45 puan toplayan Kocaelispor 5. sırada yer alarak play-off hattında yer alıyor.

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım Fenerbahçe otobüsünde ortaya çıktı. Son futbolcu uçağa binene kadar yerinden ayrılmadı
Egemen Korkmaz İrfan Can Eğribayat'a neden yumruk attığını açıkladı. Savunmasını duyanlar şaştı kaldı
Ozan Tufan Antalya'da. Kulüp hesabı paylaştı
Ali Koç'a jet yanıt: Trabzonspor meze değildir
Yaşlı kurt dayanamadı
Yaşlı kurt dayanamadı
Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi detayı isyan ettirdi
Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Fatih Terim kararını verdi. Panathinaikos'ta ayrılık kapıda
Ali Koç ligden çekilme planını açıkladı
Son Haberler
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu Spor
Arda Turan koltuğundan etmişti Yerine gelen isim belli oldu
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Giresun İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep 2024 Yerel Seçim Sonuçlar
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Gaziantep İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı Dünya
Bu dünyada cehennemi yaşadılar. Hissedilen sıcaklık rekoru kırıldı
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Eskişehir 2024 Yerel Seçim Sonuçlar