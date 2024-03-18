Sadettin Saran Kocaelispor ile anlaştı. Başkan aniden istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor’da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Sadettin Saran’a yayın haklarından dolayı 14 milyon Lira borcu anlaşarak kapatmasıyla taraftarın takdirini toplayan Kocaelispor başkanı Engin Koyun görevinden istifa etti.

Kocaelispor’dan istifaya dair yapılan açıklamada, "Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Başkan Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak yeni olağanüstü seçimli genel kurula kadar bu göreve vekaleten Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni yönetim kurulu başkanımız olarak belirlenen Recep Durul'a görevinde sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

27. haftanın geride kaldığı 1. Lig'de Kocaelispor 45 puan toplayan Kocaelispor 5. sırada yer alarak play-off hattında yer alıyor.