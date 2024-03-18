TFF Trabzon skandalına el attı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF Trabzon skandalına el attı
Trabzon'daki skandalı yankıları sürerken TFF'den açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Trabzon'da 3-2 kazandığı maç sonrası yaşanan skandallar gündemden düşmüyor.

TFF konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

"Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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