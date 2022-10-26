İslam Memiş'ten çok kritik altın uyarısı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türk yatırımcının güvenli limanı altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 1617 dolara kadar çekilen ons altının fiyatı yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Altının onsu 1670 dolara yükselirken, gram altın 1.000 liradan, çeyrek altın 1.607 liradan ve cumhuriyet altını 6.611 liran işlem görüyor. Dolar/TL ise 18.60'a demir attı, Euro/TL 18.64 seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin yeni değerlendirme geldi. Memiş, altın yatırımcısına önemli mesajlar verdi:

Gereğinin ve değerinin altında altın ve gümüş fiyatları var. Bu seviyeler alım fırsatı sunuyor. Elinizdeki altın ve gümüşleri kaptırmayın, satmayın.

Psikolojik savaşın yenileni siz olmayın. Varlıklarınızı bozdurmayın. Beklemeye devam ediyoruz. Cuma günü yaşanan düşüşlerin hiç bir mantığı yoktu.

Ekim ayının son haftası olduğu için ben Ekim ve Kasım aylarında beklentim büyük olduğu için emtia tarafındaki trendim pozitif yönde devam ediyor.

Gram altın TL tarafından 1038 -1060 lirayı direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Perşembe günü piyasalar açısından önemli. Hafta sonu 29 Ekim'e denk ediyor. Bankalar resmi kurum ve kuruluşlar cuma öğleden sonra tatil. Resmi işlerinizi bu güne bırakmayın. Piyasalarda gerginlik, kaos yok.