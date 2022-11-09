İslam Memiş son uyarıyı yaptı. Perşembe’ye dikkat

Ünlü ekonomist İslam Memiş'ten yaklaşan perşembe günü için kritik bir yazı geldi.

Yaptığı doğru ekonomi tahminleriyle tanınan İslam Memiş, tv100'deki köşesinde kasım ayının ilk haftasında borsa, dolar, altın, kripto paradaki yaşanması muhtemel gelişmeleri yazdı.

Memiş, ABD’de enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih olan perşembe günü için uyardı.

Memiş, "Altı aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum. Ancak Perşembe gününe dikkat! Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak." ifadelerini kullandı.

"PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!"

Yazdıklarının yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş’in köşesinden aktardıkları şöyle:

Cuma gününü altının ons fiyatı 1.681 dolar, gümüşün ons fiyatı 20,85 dolar seviyesinden tamamladı.

Altının ons fiyatı yüzde 3,20, gümüşün ons fiyatında yüzde 7,09’luk yükseliş yükselişin devamı açısından önemliydi.

Bitcoin yüzde 4,45’lik yükselirken pariteler de yüzde 2 pirimli kapandı.

Dolar endeksi (dxy) 110,65 seviyesine geriledi.

Bitcoin yüzde 4,45’lik yükselirken pariteler de yüzde 2 pirimli kapandı.

Dolar endeksi (dxy) 110,65 seviyesine geriledi.

Altı aydır manipüle edilen emtia, pariteler ve kripto paraların bu hafta yükselişini sürdüreceğini öngörüyorum.

Ancak Perşembe gününe dikkat!

Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon verisi açıklanacak.

Geçen ay yüzde 8,2 açıklanan ABD enflasyon verisi beklentinin üzerinde gelmişti.

Perşembe günü yüzde 8 olarak açıklanması bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda ise Perşembe günü İşsizlik verisini takip edeceğiz.

Altın, gümüş, pariteler ve kripto paralarda dip sevilerin görüldüğünü düşünüyorum.

Bundan sonra ki süreçlerde yeni bahaneler ile yükselişler göreceğiz.

Takip edeceğim yeni zirveler:

Gram altın: Ekranlarda 1.004, Kapalıçarşı’da 1.010 lira seviyesinden kapanış yapan gram altın, 1.038 lira seviyesinin üzerindeki kapanışını yeni zirve olarak 1.060 lira olarak belirleyebilir.

Ons altın: 1.681 dolar seviyesinden kapanış yapan altının ons fiyatı, 1.698 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdıktan sonra 1.715 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Gram gümüş: 12,47 lira seviyesinden kapanış yapan gümüşün gram fiyatı, 13,05 devamında 13,60 liraya kadar yükselişini sürdürebilir.

Ons gümüş: 20,85 dolar seviyesinden kapanış yapan gümüşün ons fiyatı, 22,35 dolar seviyesini devamında 22,80 dolar seviyesine yükselebilir.

Bitcoin: 21.157 dolar seviyesinden haftayı tamamlayan bitcoin 22 bin dolar direncini kırabilir, yükselişini 23.500 dolar seviyesine kadar sürdürebilir.